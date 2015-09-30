Сергей Чекмаев
Последние публикации
«Герметикон» Панова: Космическая опера из новостных лент
Фантаст Вадим Панов приучил своих поклонников к тому, что в его книгах действие происходит в столице. Мистическая Москва городского фэнтези «Тайный город» и киберпанковская — в серии «Анклавы» участвуют в сюжете не менее активно, чем главные герои книг. Писателя даже прозвали «певцом одной столицы»...
30 сентября 2015
Гибель книги или кризис чтения?
В последнее время критики и издатели все чаще говорят о гибели бумажной книги. Писатели носят по улицам гроб с надписью «литература», и не сказать, чтобы это был необоснованный эпатаж. Только за последний год общие тиражи в России упали на 18,6%, а средний тираж в 1000 экземпляров уже никого не...
10 сентября 2015