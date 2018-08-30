Семён Прохоров
Последние публикации
Новосибирцев не так-то просто ободрать налогами
Выборы в Новосибирской области идут своим чередом, то есть вяло и тихо. «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на пост губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (он же временно исполняющий обязанности губернатора области), выдвинулось еще несколько кандидатов, о которых трудно сказать...
30 августа 2018
Голосуй, не голосуй… получишь квитанцию из налоговой
Выборы в Якутии, на которых выбирают, помимо всех прочих, нового главу республики, в общем, не обещают никаких особых событий или неожиданных итогов голосования. Кандидат от «Единой России» на пост главы республики Айсен Николаев, он же временно исполняющий обязанности главы республики, с...
29 августа 2018