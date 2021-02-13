Семён Гордышевский
Последние публикации
О недопустимости традиционного мусоросжигания: десять лет спустя
Предисловие Представляемый читателю аналитический обзор очень актуален и современен, хотя написан он в 2018 году. Наибольшая ценность обзора состоит в том, что в нём представлена реальная картина состояния дел в вопросе безопасного уровня токсинов в окружающей среде. Речь идёт не только о диоксинах...
13 февраля 2021
Минпромторг протаскивает непригодный справочник НДТ по мусоросжиганию
НДТ — наилучшие доступные технологии, призванные обеспечить наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Но на практике всё оказывается не так просто. Под предлогом актуализации первого издания информационно-технического справочника НДТ ИТС 9−2015 «Обезвреживание отходов термическим...
24 октября 2020
О недопустимости традиционного мусоросжигания: десять лет спустя
Предисловие Представляемый читателю аналитический обзор очень актуален и современен, хотя написан он в 2018 году. Наибольшая ценность обзора состоит в том, что в нём представлена реальная картина состояния дел в вопросе безопасного уровня токсинов в окружающей среде. Речь идёт не только о диоксинах...
17 октября 2020