Сабур Рустами
Последние публикации
Кому мы должны верить о России: 2 миллионам таджиков или Аноре Саркоровой?
С середины октября в Таджикистане происходят события в жанре «эффекта вертиго» — власти на передних кадрах и у них головокружение от того, что всё вращается вокруг них. Но за их спиной видно, как отдаляется всё. Дело в том, что 19 октября 2019 года с официальным визитом республику посетила...
21 октября 2019
Нужен ли Таджикистану ЕАЭС? Нужен ли Таджикистан Евразийскому союзу?
Идея объединения евразийских государств в единое экономическое пространство возникла ещё в 1994 году. Постепенно развивая интеграционные процессы, Беларусь, Казахстан и Россия создали Таможенный союз (ТС), который начал функционировать с начала 2010 года. Число государств, желающих присоединится к...
21 октября 2019
Таджикистанцы выбирают Россию. Таджикистан — нет
Результаты недавнего опроса научно-исследовательского института Нацбанка Таджикистана свидетельствуют о том, что более 70% таджикских семей живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Как пишет сайт радио «Озоди», «исследование, проведенное Национальным банком Таджикистана в 2019 году...
15 октября 2019
«Дом дехканина» как снесённый символ Таджикистана
В XX веке Таджикистан два раза провозглашал свою независимость: первый раз это случилось 90 лет назад в результате реальной борьбы народа за создание своей республики. Тогдашние лидеры Таджикской АССР (Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Узбекской ССР) Нусратулло...
13 октября 2019
Выбор Его Величества: кого из Рахмонов выберут таджики?
Таджикистанцы в следующем году будут выбирать президента и членов нижней палаты парламента республики. Дискуссии, хоть и не горячие, в основном, разворачиваются вокруг выбора будущего президента. Вернее, споры идут о том, кто же из членов семьи нынешнего президента взойдет на трон. На поверхность...
10 октября 2019