Рустам Искандари
Последние публикации
Парламент Ирана: кто правит Исламской республикой?
26 ноября иранский парламент, наконец, одобрил — уже пятую по счету — кандидатуру на пост министра науки, исследований и технологий страны, представленную президентом Хасаном Роухани. 197 депутатов Меджлиса проголосовали за отоларинголога Мохаммада Фархади — при 28 голосах «против» и 10...
8 декабря 2014
ИГИЛ окружает Иран
Одна из крупнейших и влиятельнейших газет Ирана, проконсервативная «Кейхан» (ее редактор Хосейн Шариатмадари является официальным представителем Верховного лидера ИРИ) 18 ноября опубликовала статью, в которой утверждает, что известная белуджская террористическая группировка «Джундаллах» («Джунуд...
24 ноября 2014
Россия и Иран сверяют позиции
С 16 по 17 ноября Иран с официальным визитом посетила российская делегация во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Участники делегации — председатели комитетов ГД Алексей Пушков (комитет по международным делам), Владимир Плигин (комитет по конституционному законодательству и...
20 ноября 2014
Роухани ведёт Иран по стопам Эрдогана
13 ноября завершился официальный визит президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджанскую Республику. Во время северной поездки состоялась его встреча с азербайджанским коллегой. Президенты двух стран также посетили азербайджано-иранский бизнес-форум. По итогам визита было подписано 5 различных...
18 ноября 2014
Иран возвращается в Азербайджанскую республику
12 ноября президент Ирана Хасан Роухани посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. О намечающейся встрече объявлял еще в августе нынешнего года (в ходе проходившего азербайджано-иранского бизнес-форума) министр связи и информационных технологий Ирана, сопредседатель...
8 ноября 2014
ИГИЛ: на подступах к Ирану
В начале октября британская The Sunday Times опубликовала информацию об амбициозных планах «Исламского государства» захватить ядерные секреты Тегерана. Документ, предположительно написанный высокопоставленным функционером ИГ Абдуллахом Ахмедом аль-Мешедани, был найден иракским спецназом во время...
26 октября 2014