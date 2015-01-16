Руслан Семёнович Гринберг
Последние публикации
Правительство на Гайдаровском форуме: ничего делать не будем!
Грустно и смешно было слушать 14 января основных выступающих на Гайдаровском форуме. Высокопоставленные чиновники и министры экономического блока во главе с премьер-министром говорили о том, чего они НЕ будут делать в условиях надвигающегося экономического кризиса. Нужно полностью утратить чувство...
16 января 2015
Россию спасут государственные инвестиции
Российская экономика скатывается в рецессию, но руководство страны никак не может принять решение, способное дать импульс к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. «Это начало прозябания: нет ни падения, ни роста, — сказал он. — Все...
25 сентября 2014
Обычно санкции быстро не кончаются
Введенные Западом экономические санкции в краткосрочной перспективе не грозят российской экономике серьезными трудностями, опасность создает сохранение санкционного режима на длительный срок, заявил на пресс-конференции 25 сентября директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, передает...
25 сентября 2014
Гибель невинных людей на Украине важнее экономики
Есть вещь важнее экономики, считает директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Одна из них — это гибель сотен мирных граждан Украины, заявил он 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM. «Обострение политической ситуации многие уже называют „холодной войной“, я не рискую этого делать, скорее это...
25 сентября 2014