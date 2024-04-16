Росс Марсов
Автор
Публицист, военный аналитик, доброволец, участник СВО. В конце 2022 г. замкомвзвода БПЛА штурмовой бригады
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Доедут ли интервенты НАТО до лесопосадок Донбасса. Ответ Эдварду Люттваку
Известный западный интеллектуал и исследователь стратегии Эдвард Люттвак опубликовал статью с кликбейтным заголовком «Пришло время отправить войска НАТО на Украину. Спустя 75 лет альянс застрял в ядерном веке». Имя автора в сочетании с заявленной темой не позволяют пройти мимо этого текста, который...
16 апреля 2024