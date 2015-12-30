Роман Коноплев
Последние публикации
Политические итоги 2015 года. Приднестровье и Молдавия
Приднестровье Для Приднестровья 2015 год оказался в некотором смысле политическим экватором Евгения Шевчука. Его окружение в пух и прах проиграло команде «Обновление» и их союзникам, этот блок связывают с фирмой «Шериф». Нелюбовь к первым лицам ПМР у населения оказалась столь велика, что...
30 декабря 2015
Приднестровье: российское влияние и политическое шарлатанство
Несколько дней назад глава ПМР Шевчук обратился к населению с пламенной речью, как обычно снабдив её уже никого не вдохновляющими клише по поводу врагов государства, с которыми он борется. Не забыл напомнить и о своей любви к России. Вся эта информационная кампания вряд ли кого-нибудь способна...
13 октября 2015