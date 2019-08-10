Роман Богословский
Последние публикации
Красно-коричневый царь: политический триллер о пришествии антихриста
Александр Проханов — писатель политический. Окончательно этот причудливый статус закрепился за ним в 2002 году, когда его роман «Господин Гексоген» наделал много шума в стране. Трудно сказать — правомерно ли использовать литературу для выражения собственных политических воззрений? Одно дело, когда...
10 августа 2019
Под солнцем русской хандры: роман о поиске Достоевского и Бога
Нам всем бывает плохо. Кому-то чаще, кому-то реже. Ниже речь пойдет о книге, герою которой все отвратительно ежеминутно. И я говорю не о «Тошноте» Жан-Поля Сартра, а об «Адаптации» Валерия Былинского. Вне сомнения, данный роман важен прежде всего для времени, когда был написан и издан. Однако важен...
12 июля 2019
Из советской преисподней: повесть о русском колдовстве
Повесть «Ногти» Михаила Елизарова увидела свет в 2001 году. И этот выстрел из ружья новейшей русской литературы был столь оглушителен, что его эхо до сих пор носится по стране. За три года до этого события был еще один громкий залп. Роман «Голубое сало» Владимира Сорокина вывел из андеграунда не...
20 июня 2019