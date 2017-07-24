Роман Блинов
Последние публикации
Рубль подешевел: «Это только начало»
Новый пакет санкций, который мы так давно ждали, явно будет несколько шире и жёстче предыдущего и реально может усугубить ситуацию в российском банковском секторе и не только. По факту того, что на прошлой неделе, а точнее в среду, Сенат США на заседании подавляющим большинством голосов одобрил...
24 июля 2017
Нефть ждет питерский вердикт
Сегодня, 24 июля, в нашей северной Пальмире, городе на Неве, Санкт-Петербурге, стартовал саммит стран членов ОПЕК+. Суть саммита — дискуссия между странами — не членами картеля и постоянными членами ОПЕК на тему квот и соблюдения взятых организацией обязательств по мерам влияния на цены фьючерсов...
24 июля 2017
«Шах и мат»: снизят ли банки ставки по вкладам?
Рынок банковских депозитов и ставок по вкладам на данный момент представляет собой очень интересную вещь. Вопрос, будут ли коммерческие банки снижать ставки по вкладам вслед за крупнейшими розничными банками РФ, звучит достаточно риторически по ряду причин. Первая: какие розничные банки останутся...
16 февраля 2017