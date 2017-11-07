Роберт Енгибарян
Последние публикации
Армянской апостольской церкви в России — 300 лет
За эти чрезвычайно насыщенные огромными историческими событиями столетия, когда неоднократно со всей свирепой силой стоял вопрос существования армянского народа и родины, Армянская апостольская православная Ново-Нахичеванская епархия в России стояла на передовой линии защиты родины и армянства, его...
7 ноября 2017
Институт президентства в США не меняется
…Она провозгласила принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви, а также учредила совершенно новый институт президентства. Во времена, когда монархия была доминирующей формой правления, этот институт воспринимался как адекватная монархии форма правления...
23 января 2017