Раис Сулейманов
Последние публикации
Татарстан не может определиться: регион — часть России или вилайет Турции
Начавшийся 24 ноября конфликт между Москвой и Анкарой после обстрела турецкими военными российского боевого самолета Су-24, потерпевшего крушение, вылился в серию санкций России в отношении Турции. Коснулись они не только сферы экономики, но и вопросов культуры, образования, науки. Действия Турции...
22 декабря 2015
Произошла смена ректора Казанской духовной семинарии
22 октября на заседании Священного синода Русской православной церкви было принято решение о назначении на пост ректора Казанской духовной семинарии митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова), что автоматически означает снятие с этой должности прежнего ректора игумена Евфимия...
26 октября 2015
Что скрывается за внешним умиротворением мусульманской уммы Татарстана
Почти 2,5 года прошло с момента восхождения на пост муфтия Татарстана молодого имама одной из пригородных мечетей Казани Камиля Самигуллина. Поскольку почти половина срока его правления в новой должности прошла, можно подвести определенный итог деятельности муфтия. Самигуллин, до этого мало кому...
29 июля 2015
Населенный русскими Болгар превращают в исламскую столицу России
Административный центр Спасского района Республики Татарстан город Болгар (численность населения 8,5 тыс. человек, из которых 83,4% русские) постепенно превращается в исламский центр России. Все чаще в общественно-политическом дискурсе среди мусульман именно этому небольшому населенному пункту...
24 июня 2015