Пётр Мирончук
Последние публикации
Война: Забайкалье 1941–1945 гг. Особенные трудности
22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР фашистской Германии прервало мирный труд советских людей, забайкальцев. Решение не только своей национально-государственной, но и общечеловеческой задачи пришлось взять на себя народам СССР и его Вооружённым силам. Встав насмерть за свободу и...
10 мая 2022
Война: Забайкалье 1941-1945 гг
22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР фашистской Германии прервало мирный труд советских людей, забайкальцев. Решение не только своей национально-государственной, но и общечеловеческой задачи пришлось взять на себя народам СССР и его Вооружённым силам. Встав насмерть за свободу и...
9 мая 2021
Война: Забайкалье 1941–1945 гг
22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР фашистской Германии прервало мирный труд советских людей, забайкальцев. Решение не только своей национально-государственной, но и общечеловеческой задачи пришлось взять на себя народам СССР и его Вооружённым силам. Встав насмерть за свободу и...
3 мая 2020