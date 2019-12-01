Пётр Келешев
Последние публикации
Специалистов по Арктике стало так много, что теперь её могут найти на карте
Тот факт, что круглый стол «Логистика в Арктике: проблемы международного сотрудничества» состоялся именно в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, удивлять никого не должен. Во всяком случае именно так на его открытии сказал научный руководитель СПбПУ, академик РАН Юрий...
1 декабря 2019
Гагаузская Епархия: быть или не быть?
«Мы хотим иметь Гагаузскую Епархию» В гагаузском обществе мудрые старцы всегда играли важную роль в общественной жизни. Все значимые вопросы решались на сходе взрослых мужчин, которые представляли свои семейства. Так случилось и с церковным вопросом — ведь это вопрос эпохальный, а не просто «какому...
6 января 2015