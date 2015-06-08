Ольга Борисовна Гостюхина
Последние публикации
Китайские инвестиции в Россию: развитие или экспансия?
Российские СМИ регулярно информируют о том, что китайцы готовы инвестировать в самые разные отрасли российской экономики немалые средства. Вот только несколько сообщений за последний месяц. Российский фонд прямых инвестиций, российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Народное правительство...
8 июня 2015
Сотни миллионов против пожаров, Академия наук для детей: обзор СМИ Якутии
О чем писали СМИ Якутии 30 апреля Заработать на национальном колорите Егор Борисов считает, что национальная деревня народов Якутии — это перспективный бизнес-проект. Администрация Якутска предложила построить такую деревню в одном из городских микрорайонов. Главе региона идея показалась...
30 апреля 2015