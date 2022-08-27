Ольга Эдельман
Последние публикации
Кёнигсберг — «город нашенский». Людвикас Реза. Памятник из-под песка
*** Б. Н. Бартфельд, Р. В. Леонова. Людвикас Реза. Рожденный на Куршской косе. Жизнь, деятельность и исторические записки профессора и капеллана. Калининград: «Кладезь», 2020. 368 с. Деревни, в которой родился герой этой книги, больше уж нет. Еще в конце восемнадцатого столетия ее засыпало песком...
27 августа 2022
Ооооо, декабристы!! Оо, казематы!!!
В последние десятилетия историки, пишущие о движении декабристов, согласны в том, что принятый в советской историографии подход к этому явлению нуждается в определенной корректировке, что «революционность» декабристов была преувеличена, а их тайные общества наделены чертами более поздних...
8 июня 2018
Появление Сталина
Вопрос о том, как Иосиф Джугашвили стал Сталиным, то есть о происхождении псевдонима, не раз обсуждался. В целом, понятно, что для подпольщиков было нормой пользоваться не своим собственным именем, что в ходу были разнообразные клички и прозвища, что употреблявшиеся в подполье партийные клички не...
26 июля 2017
Межнациональные столкновения в Баку 7−10 февраля 1905 года
В советской историографии, впрочем, избегавшей обсуждать проблему кровавых межнациональных столкновений на собственной исторической территории, во взгляде на армяно-азербайджанскую (или, в терминологии той эпохи, «армяно-татарскую») резню в Баку 7−10 февраля 1905 года господствовала восходящая к...
11 мая 2017