Ольга Берканова
Последние публикации
Сергей Левочкин и «Оппозиционный блок» – новый проект США на Украине?
Так уж повелось, что любые выборы наУкраине это выборы не «за», а «против». Народ всегда знает, против кого он голосует, но никогда не знает, за кого. Так его приучили. Сначала украинцы сажают на трон нового «гетмана», чтобы изгнать старого, а потом долгие годы мечтают этого нового «гетмана»...
26 июня 2015
«Съесть Кролика!»: Вашингтон недоволен реформами Яценюка
После майского турне главы Госдепартамента США Дж. Керри в Москву и его помощницы В. Нуланд в Киев только ленивый не говорит о том, что в геополитической игре США относительно Украины должно что-то измениться. Однако, на мой взгляд, при возможно, некотором изменении тактической схемы реализации...
22 мая 2015