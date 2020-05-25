Олег Бондаренко
Последние публикации
Украинско-македонские угрозы Белграду
Наблюдая происходящее в Сербии, вполне уместно вспомнить события, которые несколько лет назад имели место на Украине и привели к государственному перевороту и началу гражданской войны в Донбассе. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы представители нынешней сербской власти не совершили...
25 мая 2020
Кто на самом деле «сдаёт Косово»?
На волне мировой пандемии коронавируса разные государства применяют различные способы борьбы с заразой — от терпимого игнорирования, как в Швеции, до 3-дневного комендантского часа на длинных пасхальных выходных, как в Сербии. Какие меры более оправданы, станет окончательно понятно, только когда...
18 апреля 2020
Зачем русскому быть бóльшим сербом?
Первый раз в Косово я попал очень рискованным образом — на арендованной машине с белградскими номерами меньше чем через неделю после одностороннего провозглашения «независимости», в феврале 2008 года. Вместе с другим таким же политическим туристом, как я, посмотрев разделённую Косовскую Митровицу с...
8 марта 2020