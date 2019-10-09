Олег Белевский
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Справедлив ли разрыв в зарплатах врачей и руководителей медучреждений?
2 октября Владимир Путин провел в Кремле очередное совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает официальный сайт Кремля, основными темами обсуждения на этом совещании стали: принципы модернизации первичного звена здравоохранения, источники и объемы финансирования...
9 октября 2019
Реальная и среднестатистическая зарплата московского врача: откуда разница?
Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатам Госдумы при работе над проектом федерального бюджета 2020−2022 годов необходимо изучить вопрос заработных плат работников образования и здравоохранения без учета управленческого звена. «Когда мы говорим о средней зарплате по регионам в...
16 сентября 2019