Ноев Ковчег
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Самвел Кочарянц – самый засекреченный главный конструктор СССР
Самвел Кочарянц — самый засекреченный ученый-ядерщик Советского Союза, главный конструктор ядерных боеприпасов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Под руководством Самвела Кочарянца и при его непосредственном...
9 сентября 2020
Мировая история по-азербайджански, или «Пришлость» армянского народа
Анализ современных антиарменоведческих исторических изысканий становится одним из элементов исследований истории Армении и заслуживает внимания. Тем не менее официальная наука затрагивает данную тему редко в силу определенных причин и обстоятельств. Чтобы рассуждать о сути проблемы, делать выводы и...
22 августа 2019