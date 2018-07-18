Николай Гаврюшин
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Думал ли Сталин венчаться на царство?
Ровно 70 лет назад, 18 июля 1948 г., в Москве завершилось Совещание глав и представителей автокефальных Православных церквей, приуроченное к празднованию 500-летия фактической самостоятельности Русской церкви. Событие почти невероятное: страна государственного атеизма, в которой на протяжении...
18 июля 2018
Церковь и монархическое сектантство
В последние годы имя Григория Ефимовича Распутина, всесильного старца, пользовавшегося исключительным вниманием и любовью семьи последнего русского императора Николая II, определявшего назначения министров и архиереев, вмешивавшегося во все вопросы внутренней и внешней политики России, стало вновь...
12 мая 2016