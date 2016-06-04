Наталья Соколова
Последние публикации
О мастерах — русских и грузинских
У документальных фильмов даже хороших и очень хороших чаще всего странная и тихая судьба. О них мало говорят и мало пишут. Исключения есть «Мы из СССР», «Антиподы» и давно забытая перестроечная бомба «Трудно быть молодым». В этом году начал свою жизнь документальный фильм «Русские и грузины», начал...
4 июня 2016
Русский экзистенциализм: «Предварительные итоги» Евгения Кожокина
В конце 2014 года вышла в свет удивительная книга. В ней описываются события ХХ века, тонко и проникновенно воссоздаются переломные 1990-е годы в России, и на их фоне разворачиваются простые человеческие судьбы, каждая из которых может быть близка вашей. Рассказывая о жизни как реальных...
6 января 2015