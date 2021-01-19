Наталья Федорова
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Куда Украину довезет частный тепловоз?
«Укрзализныцу» разрежут на четыре части? Вот такой сюрприз сделали украинцам прямо перед Новым годом и Рождеством! Чтобы понять, почему так произошло, необходимо вернуться в 2013 год, когда в столице Незалежной вспыхнул Евромайдан. Одним из условий Соглашения о Евроинтеграции было как раз...
19 января 2021
Куда Украину довезет частный тепловоз?
«Укрзализныцу» разрежут на четыре части? Вот такой сюрприз сделали украинцам прямо перед Новым годом и Рождеством! Чтобы понять, почему так произошло, необходимо вернуться в 2013 год, когда в столице Незалежной вспыхнул Евромайдан. Одним из условий Соглашения о Евроинтеграции было как раз...
24 декабря 2020