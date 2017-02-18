Наталия Лескова
Последние публикации
В России около 3 млн больных тяжелыми и хроническими микозами
Предисловие редакции ИА REGNUM За последние месяцы появилось много публикаций о нарастании угрозы здоровью населения, связанной с увеличением в зерне концентраций опасных для жизни микотоксинов (см., например, статью Екатерины Пичугиной в МК «Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено...
18 февраля 2017
Дышите, не дышите...
Специально для ИА REGNUM Научно-информационный журнал «В мире науки» — национальнаярусскоязычная версия международного журнала Scientific American, 2016, № 12 ( https://sciam.ru/catalog/details/12−2016 ). Жители мегаполиса порой оказываются на грани выживания, и с точки зрения науки пульмонологии...
21 января 2017
Отечественная медицина: «С мозгами все нормально, но надо сорганизоваться»
Как регулируются отношения между медициной и обществом? Какими правами обладают пациенты? На ком лежит ответственность за качество медицинских препаратов? Как проводятся клинические испытания препаратов на пациентах? Ведь всеми этими вопросами занимается Совет по этике при Министерстве...
30 января 2016