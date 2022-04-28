Надежда Пилько
Автор
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Специалист по новой и новейшей истории Словении.
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Чего ждать России от нового правительства Словении?
В Словении 24 апреля состоялись парламентские выборы. Этих выборов ждала вся страна, поскольку политика предыдущего премьера Янеза Янши вызывала неприятие и резкую критику со стороны населения. Янша является довольно одиозной политической фигурой. Последний срок его нахождения у власти...
28 апреля 2022