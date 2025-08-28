СВО на Украине
Михаил Тарковский
Последние публикации
Крестьянские дети, живопись и Астафьев: о подвижничестве в Сибири
Всегда с восторгом и восхищением открываешь людей, делающих что-то бескорыстно и ради будущего. Их жизнь, их пример — натуральное русское подвижничество наших дней. Суть этого движения, пусть не массового, но упорно существующего, в том, что каждый берёт на свои плечи посильную часть работы...
28 августа 2025
Конский топ, лебяжий клик и госпожа Ачотакова: о культуре русской речи
«Всякое иностранное слово есть помешательство процветать своему собственному, и потому чем больше число их, тем больше от них вреда языку». ( «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», СПб., 1803. А. С. Шишков, адмирал, президент Российской академии наук, министр народного просвещения...
13 августа 2025
