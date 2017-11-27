Михаил Решетников

Автор

Доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, основатель и ректор Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге. Занимается исследованием проблем психопатологии, психотерапии, психологии массового поведения, экологических и социальных кризисов, вопросами истории и теории классического и современного психоанализа. Автор более 200 научных работ и 10 монографий, среди которых «Современная российская ментальность» (1995), «Психическое расстройство» (2008), «Психология войны — от локальной до ядерной: прогнозирование состояния и поведения людей» (2011) и др. Под ред. М.М. Решетникова был издан федеральный учебник для вузов гуманитарного профиля «Психоанализ: для бакалавриата и магистратуры» (2016, переиздание 2017). Член президиума Российского Психологического Общества, паст-президент ЕКПП-Россия, специалист, тренинговый аналитик, супервизор.