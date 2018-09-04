Михаил Прибыловский
Последние публикации
«Обманутые москвичи»: как кандидаты в мэры Москвы вошли в «долю»
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к вице-премьеру России Виталию Мутко с просьбой принять неотложные меры для решения ситуации с проблемными жилыми комплексами. По заявлению Титова, фактически с 1 сентября 2018 года строительство «проблемных объектов незавершенного жилищного строительства...
4 сентября 2018
Для чего кандидат в мэры Москвы эксплуатирует ксенофобские настроения
Кандидат в мэры Москвы от партии «Союз граждан» Михаил Балакин в ходе теледебатов сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он выступил за платный въезд в столицу для иногородних, а также предложил дифференцировать стоимость парковки в центре города: для автомобилей москвичей сделать ее...
16 августа 2018
«Умная Москва»: что не хватает мегаполису для звания лидера цифровизации
По данным международного агентства PriceWaterhouse Coopers, российская столица вошла в пятерку мегаполисов, самых комфортных для проживания. На позитивные изменения в Москве, связанные во многом с информационными технологиями и повышением доступности многих услуг, обратил внимание и глава...
1 августа 2018
Кандидатский минимум: выборы мэра Москвы
9 сентября в Москве состоятся выборы мэра. Сегодня, при всей, казалось бы, предопределенности политической ситуации в столице, очевидно: у этой кампании существует серьезная интрига. И дело не только в том, кто займет первое место. Некоторые из кандидатов еще рискуют сойти с предвыборной дистанции...
29 июля 2018