Михаил Дмитриев
Последние публикации
Ланцетом и бритвой: книга-вакцина против разрухи 90-х
Во времена распада книга «Скажите, девушки, подружке вашей», выпущенная издательством «Терра», казалась мне незаменимой. Рассказы Милославского (в основном они написаны в 70−80-е годы) становились вакциной от разрушительного воздействия 90-х. Повесть «Лифт» (1993) вообще была антидотом. Слишком уж...
11 мая 2019
Муляж: Болонская мина под отечественное медицинское образование
Не так давно Минздрав объявил о стартующей в стране реформе российской системы высшего медицинского образования. Как утверждают в министерстве, эта реформа позволит приблизить российскую систему медицинского образования к западным стандартам. Инициаторы реформ предлагают упразднить первый...
29 октября 2015