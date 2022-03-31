Михаил Диунов
Автор
Историк, антрополог, блогер, публицист, кандидат исторических наук. Область научных интересов – история России XVIII-XIX вв., специальные исторические дисциплины, военная история.
Последние публикации
Независимая Украина и русская революция
Первая мировая война заставила русское правительство опереться на любые политические силы, которые были готовы оказать ему поддержку. Среди них оказались и украинские сепаратисты. Они старательно изображали лояльных подданных Российской империи, говоря лишь о необходимости национального развития...
31 марта 2022
«Украинский проект» Австро-Венгрии
Украина в XIX столетии была похожа на лабораторию алхимика, в которой иноземные мастера выращивали загадочного гомункулуса, который должен был разрушить Российскую империю. Сначала это были поляки, но во второй половине века первенство в «национальной алхимии» перешло к австрийцам. Наш рассказ...
24 марта 2022
Польша и «украинское национальное возрождение»
Для того чтобы рассказать о роли поляков в создании «украинства», то есть идеологии особой «украинской» национальной идентичности, принципиально отличающейся от идентичности русской, надо обратиться ко временам, отдалённым от нас почти на четыреста лет. До начала восстания запорожского казачества...
21 марта 2022