Михаил Беглов
Последние публикации
Когда Россия перестанет наступать на одни и те же исторические грабли?
Для начала предлагаю поиграть в популярную, пережившую целый ряд мировых и российских катаклизмов телеигру «Что? Где? Когда?». Внимание, вопрос: кто и когда написал вот эти строки: «Занятные вещи пишутся и печатаются в Германии о русских солдатах, которые… проливали кровь на полях сражений своей...
12 февраля 2020
Почему Путину не надо ехать в Вашингтон
И слава Богу, что он передумал! Президент США Трамп вернулся из Хельсинки не по-детски возбужденным. Впрочем, его приподнятое настроение тут же омрачили обвинения чуть ли не в национальной измене за то, что он посмел встретиться со «злейшим врагом» Америки. Да еще с глазу на глаз. Практически без...
29 июля 2018