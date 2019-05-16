Масис Маилян
Последние публикации
25-летие установления перемирия в зоне азербайджано-карабахского конфликта
В мае исполняется 25 лет перемирию, заключенному при посредничестве Российской Федерации всеми сторонами азербайджано-карабахского конфликта — Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой), Азербайджаном и Арменией. В ночь на 12 мая 1994 года, а еще точнее — с 00 часов 01 минуты, вступило в...
16 мая 2019
Апрельская война 2016 года: «до» и «после»
Апрельская война стала самым драматичным событием не только 2016 года, но и всех предыдущих 22 лет перемирия, а также сыграла определяющую роль в дальнейших действиях международных посредников и сторон межгосударственного конфликта между НКР и Азербайджаном. При анализе развития событий 2014—2015...
28 декабря 2016