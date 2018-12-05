Мария Оточкина
Последние публикации
Нужен ли России свой аналог аниме?
Осенью 2018 года ситуация с аниме в России обострилась. Сначала депутат-миллионер Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает ограничить доступ к японской анимации, потом учительница отбирает у школьника телефон из-за характерной заставки, а в...
5 декабря 2018
Аниме — это пропаганда половых извращений, мистицизма и девиации?
Когда совершенно некомпетентные в некоторых вопросах депутаты начинают внедрять законы и предложения по урегулированию определенного вида деятельности, уже по традиции это превращается в процесс, который без разбора калечит все, что попадается под руку. Из той же серии внедрение предложения об...
17 сентября 2018