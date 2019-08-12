Марина Кудимова
Последние публикации
Кто расковырял могилу: книга, с которой начался постсоветский литдискурс
Студент заочного отделения переводчиков Литинститута в 1978 г. по настоянию мамы спешно сочинил повесть об особенностях ритуальных услуг «эпохи застоя». Тему дипломник знал не понаслышке — сам работал могильщиком. Несмотря на неожиданную смену жанра, страшное идеологическое давление, адскую цензуру...
12 августа 2019
Слепые ведут слышащую: роман о преодолении распада свободой
Проза, написанная женщинами, в 90-е годы минувшего века наделала много шуму, став при этом всего лишь «женской прозой», с десяток лет кормившей издателей и критиков. Но равноправным явлением русской литературы так и не став. Объединение писательниц «Новые амазонки», возникшее в 1988 г. на волне...
7 августа 2019