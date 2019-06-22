Марина Козлова
Последние публикации
По всему Петербургу избиратели оставляют подписи в поддержку Беглова
В разных точках Петербурга с начала июня идет сбор подписей в поддержку Александра Беглова. Брендированные стойки «Александр Беглов — в интересах Петербурга», где все желающие избиратели могут поставить свою подпись в пользу будущего кандидата в губернаторы города, работают ежедневно на станциях...
22 июня 2019
В Петербурге оценили меры по пересмотру тарифов ЖКХ и статуса блокадника
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вынес на заседание малого правительства две инициативы, направленные на защиту интересов горожан. Как уже сообщало ИА REGNUM, одна из них нацелена на сдерживание роста тарифов, подлежащих госрегулированию, а вторая упрощает порядок получения льгот...
3 июня 2019
«Остров Петербург»: к вопросу об идентичности Северной столицы
Понятие «петербургская идентичность» — вовсе не выдумка зазнавшихся горожан, а вполне имеет право на существование. Так считает политолог, руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. По его мнению, у Петербурга есть своя уникальная атмосфера, помноженная на богатую и...
5 февраля 2019
100 дней Беглова: чего достиг врио главы Петербурга за три месяца работы
3 октября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Ранее политик работал полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе. С момента кадрового решения президента прошло 100 дней. У...
11 января 2019
Петербург перестраивает инвестиционную политику
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов перестраивает инвестиционную политику города. Первым публичным шагом стало увольнение руководителя городского комитета по инвестициям Ирины Бабюк, которая возглавляла ведомство с 2012 года. Ранее аудиторы контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга...
25 декабря 2018
«Стратегические проекты» комитета по инвестициям: лукавство Смольного
Представители «Зеленой коалиции» Петербурга требуют отставки председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк. У защитников садов и парков накопилось слишком много претензий к деятельности комитета, который она возглавляет. По мнению активистов, комитет признавал «стратегическими инвестиционными...
20 декабря 2018