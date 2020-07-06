Марина Григорян
Последние публикации
Убийство в Карвачаре
4 июля 2014 года в полицию Республики Арцах поступило сообщение о том, что в Карвачарском районе пропал 17-летний житель села Нор Эркедж Смбат Цаканян. Спустя 2 недели тело мальчика нашли высоко в горах. 6 июля на территории района был обнаружен и задержан гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев. 11...
6 июля 2020
Преступная традиция героизации убийц армян была заложена в Сумгаите
31 августа 2012 года Армения, регион и Европа в целом были потрясены: убийца армянского офицера Гургена Маргаряна, осужденный венгерским судом на пожизненное заключение без права подачи прошения о помиловании в течение первых 30 лет, объявился в бакинском аэропорту. Прошло всего шесть с небольшим...
28 февраля 2020