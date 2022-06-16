Марина Буянова

Автор

Доктор юридических наук, профессор Факультета права ВШЭ, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы с 1994. Автор более 350 печатных трудов по трудовому праву, праву социального обеспечения, спортивному праву. Член редколлегии журнала «Законы России: опыт, анализ, практика». Эксперт по трудовому и социальному законодательству газеты «Адвокат», журнала «Право», Комитета по труду и социальной политике и делам ветеранов ГД РФ, НТВ, 1 и 5 каналов, Россия 24, ТВ-центр и СТС, на радио (Эхо Москвы). С 2020 года занимается вопросами геофизики, связанными с причинами природных пожаров, предвестниками землетрясений, экологическими проблемами и т.д.