Марат Мурадян

Автор

Окончил Ереванский институт иностранных языков имени В.Я. Брюсова; 1997-2000 – председатель его Студенческого совета, 1999-2000 – член Политического совета при президенте Армении, 1999-2005 – международный секретарь Национального совета молодежи Армении, 1999-2007 – председатель Армяно-российского молодежного союза, 2005-2007 – генеральный секретарь Национального совета молодежи Армении; аспирант кафедры связей с общественностью и рекламы факультета журналистики МГУ.