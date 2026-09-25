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Максим Замшев
Автор
Главный редактор «Литературной газеты», член Совета по правам человека при Президенте России
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«Литературная газета» в Донбассе: повезло — правильное слово
В канун выборов мне повезло оказаться в Донецке. Повезло — правильное слово. Все, кто бывал на новых территориях, знают то ощущение свободы и опасности, значимости проверки, кто ты есть на самом деле, и счастья, что здесь Россия. Что в 2022 году начало СВО не позволила украинской армии опередить...
25 сентября 2026
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