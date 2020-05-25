Максим Карев
Последние публикации
Переобувание в воздухе, или Почему Оксана Пушкина не философ из США
Древнеримского философа Луция Аннея Сенеку современники упрекали в том, что он, будучи богатым — призывал к бедности, заботясь о своем здоровье — проповедовал презрение к болезням, признавая свои пороки — учил добродетели. На что мудрец отвечал, что настоящий философ, будь то Платон, Зенон или...
25 мая 2020
Семья: поддержать нельзя разрушать. ОП РФ поставила запятую не по-путински?
На сайте информпортала «Иван-чай» 18 января появилось сообщение, что Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства дала очень странный отзыв на скандальный законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» (далее законопроект...
21 января 2020