Мачей Вишневский
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Главный редактор польского портала <a href=http://STRAJK.eu target=_blank >STRAJK.eu</a>.
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Взгляд из Варшавы: евроскептицизм Польши – это опасность и для России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью влиятельной западной газете Financial Times заявил о том, что «Европейская комиссия начнет третью мировую войну», когда описывал напряженные отношения между Варшавой и Европейским союзом. На самом деле политическому деятелю среднего европейского...
4 ноября 2021