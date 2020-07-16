Людмила Курбатова
Последние публикации
4-я промышленная революция: ковид и безработица или творчество для всех
Доклад академика Международной академии инновационных социальных технологий, директора НОУ «Свято-Алексиевская гимназия «Ольсово» кандидата технических наук Андрея Всеволодовича Курбатова и Заслуженного учителя РФ, зам. директора НОУ «Свято-Алексиевская гимназия «Ольсово» кандидата педагогических...
16 июля 2020
Как превозмочь разрушительные достижения современного образования
Доклад Заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук Курбатовой Людмилы Анатольевны «Управление качеством образования через искусство» в экспертном клубе ИА REGNUM. * * * Сегодня мы рассмотрим вопрос управления качеством образования средствами искусства. Во второй половине XX века в...
4 февраля 2020