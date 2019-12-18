Леонид Овсянников
Последние публикации
Малайзийская пальма и иранский свинец угрожают здоровью россиян
С 1 июня 2020 года запрещается оборот молочной продукции без маркировки. Указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Молочные продукты подорожают на 10%, на нововведения отрасли потребуется 25 млрд рублей капзатрат на покупку оборудования и еще 20 млрд ежегодно на «покупку кода для каждой...
18 декабря 2019
Сбербанк vs Транснефть: цена удешевления
С тех пор в прессе появилось множество статей, обсуждающих эту тему. Случайная выборка показывает, что большинство авторов считает, что решение несправедливо к банку, подрывает устои находящегося в начале своего развития рынка производных финансовых инструментов в России, создает юридическую...
22 августа 2017