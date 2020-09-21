Ксения Батищева
Последние публикации
Ёсихидэ Суга — политик в амплуа «караоке»
Ёсихидэ Суга многие воспринимали как «тень» премьера Синдзо Абэ, поскольку Суга с 2012 г. занимал пост генерального секретаря кабинета министров. Но громко имя Ёсихидэ Суги впервые прозвучало в контексте июльского скандала вокруг памятника «Вечное искупление», который установили в южнокорейской...
21 сентября 2020
Болезнь или манёвр: почему ушёл Синдзо Абэ?
Один за другим мировые лидеры высказали ему слова благодарности за сотрудничество и выразили надежду на продолжение дружеских отношений. Дональд Трамп назвал его «величайшим премьером в истории Японии», а Эммануэль Макрон отметил его заслугу перед женщинами в борьбе за равноправие. В глазах...
11 сентября 2020