Ксения Аверс
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Цены полетели вверх: о перспективах рынка недвижимости в условиях санкций
ЦИАН уже опубликовал официальные новости о том, что в Москве рекордно низкое количество желающих арендовать недвижимость. Следом за падением спроса последовало падение ценового предложения, цены уже снизились на 20%. Обычно это первый сигнал к тому, что следующим этапом будет снижение и цен на...
18 марта 2022
Что будет с рынком ипотеки в 2021 году?
Начиная с января 2021 года рынок недвижимости в России начал заметно стабилизироваться: цены по-прежнему растут, но уже не так быстро и бесконтрольно, как это было на всём протяжении 2020 года. При этом спрос на недвижимость остался на таком же стабильно высоком уровне, хотя и обусловлен уже иными...
9 февраля 2021