Константин Смилга
Последние публикации
Тайная жизнь московского ипподрома в эпоху карантина
Тайная жизнь 8 утра карантинной субботы. На ипподроме все бурлит: готовится тренировочный заезд, совсем скоро начнутся бега. За забором — пустой, настороженный, самоизолированный город. Но спортивным лошадям сложнее, чем людям: они действительно должны работать каждый день, иначе — плохая...
23 июля 2020
Фотохроника группировки «Ленинград», или опять последнее турне
О группе «Ленинград», пожалуй, ничего не слышал только тот, кто вообще не интересуется современной музыкой, не слушает радио, не смотрит телевизор, а в такси просит водителя приглушить звук. Несмотря на изначальную скандальность и андеграундность группы — а может быть, как раз благодаря ей группа...
17 сентября 2019