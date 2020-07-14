Константин Симонов
Последние публикации
Газохимический пазл
Пандемия подбросила дров в костер дискуссии о будущем мировой энергетики. Падение нефтяных и газовых цен было воспринято некоторыми как окончательное свидетельство конца нефтегазовой экономики. В России в очередной раз заговорили о необходимости иной модели экономического роста. И о форсаже...
14 июля 2020
Константин Симонов. Война с драконами
Одной из главных интриг развития российской экономики становится процесс приватизации. Он неожиданно для многих набирает обороты. Правительство определяет список компаний, а президент озвучил правила, по которым должна пройти продажа государственных активов. Важный вопрос — участие в этом процессе...
12 февраля 2016