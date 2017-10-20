Кирилл Волгин
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Собянин провоцирует очередной протест в Москве?
Мэр Москвы Сергей Собянин фактически подставляет президента РФ Владимира Путина, считает президент Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров. Таков, по его мнению, один из основных итогов работы нынешнего столичного градоначальника. Как следствие, по его словам, действующему...
20 октября 2017
Конвейер смерти под названием «оптимизация здравоохранения» в работе
По одной из версий, актёр Дмитрий Марьянов мог умереть из-за того, что к нему отказалась приехать «скорая», перегруженная в тот день вызовами. Росздравнадзор пообещал проверить эту информацию. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уже заявили агентству ТАСС, что вызвавшие...
16 октября 2017