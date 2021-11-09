Иван Соловьёв
Последние публикации
Преступность без национальности: спекуляции берут верх
Ещё в середине 90-х годов прошлого века у нас стала распространяться хромоногая агитка о том, что у преступности, а как следствие и у преступников, нет национальности. С одной стороны, это выглядело как очередной шаг к либеральным ценностям и всеобщей толерантности, но на деле смахивало не более...
9 ноября 2021
Необоснованное лишение детей с тяжелыми заболеваниями статуса инвалидов
Интересные у нас чиновники. Вместо объективной картины о том, в каком состоянии в стране находится работа с оказанием государственной поддержки детям-инвалидам, рассказывают главе государства истории о том, что, мол, караул, мошенников много, оформляют фиктивную инвалидность в корыстных целях. А...
21 января 2020