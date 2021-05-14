Иван Куренной

Автор

Основатель группы ученых «Наука за правду», ведущей научную работу по изучению риторики ЛГБТ-движения и распространению фактов, которые намеренно умалчиваются лидерами ЛГБТ-движения, что ведёт к вовлечению ничего не подозревающих граждан в деструктивный образ жизни, чреватый самыми серьёзными последствиями для их здоровья и благосостояния. Группа под управлением кандидата медицинских наук опубликовала несколько работ и монографию, разоблачающую риторику ЛГБТ-активистов.